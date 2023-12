Il palo ferma Cristante, N’Dicka salva su Kostic: 0-0 all’intervallo tra Juventus e Roma

Parità al termine dei primi quarantacinque minuti tra Juventus e Roma: 0-0. Partono forte i giallorossi. E il primo squillo arriva dopo appena quattro minuti: Cristante si gira in area di rigore e lascia andare una rasoiata, ma il tentativo del centrocampista si stampa sul palo. Immediata la risposta bianconera con Vlahovic, ma le conclusioni del centravanti serbo si spengono a lato della porta difesa da Rui Patricio. Sono gli uomini di Allegri a rendersi pericolosi nella zona centrale della prima frazione di gioco: prima, con un altro tentativo di Vlahovic murato da Mancini e, pochi minuti dopo, con Yildiz. Al 32′ torna a rendersi pericolosa la Roma con un esterno mancino di Dybala che si spegne di poco sul fondo. Al 42′ arriva la grande opportunità per sbloccare la gara per i bianconeri: Kostic si coordina in area di rigore, ma N’Dicka compie un salvataggio straordinario con la testa a Rui Patricio battuto.

Foto: Instagram Juventus