Il palo di Ivanusec al 91′ fa tremare la Roma, ma è parità al De Kuip: Lukaku risponde a Paixao (1-1)

Termina in parità al De Kuip la gara di andata tra Feyenoord e Roma: 1-1, a Paixao risponde Lukaku. Gli uomini di De Rossi partono forte, filtrante di Dybala per Pellegrini che si trova a tu per tu col portiere in uscita, senza riuscire a dribblarlo. Feyenoord che cresce col passare dei minuti, tirando maggiormente in porta. La Roma ha una grande occasione al 40′, con una botta di Paredes da fuori e palla che si stampa sulla traversa. Ma alla fine è il Feyenoord a sbloccarla, nel recupero: Hartmann crossa perfettamente dalla sinistra, Paixao è lasciato incredibilmente libero in area e può schiacciare di testa, superando Svilar pochi secondi prima dell’intervallo. Nella ripresa i giallorossi prendono in mano la partita alla ricerca del pareggio. E il gol arriva al 66′: Spinazzola trova Lukaku al centro dell’area che, con una deviazione con la spalla, riporta il punteggio in parità. All’88’ Gimenez mette alla prova Svilar con un tiro molto potente, ma il portiere giallorosso si oppone al tentativo del centravanti messicano. Al 91′ il Feyenoord sfiora il gol del vantaggio con la punizione calciata da , ma è il palo esterno a salvare la Roma sul calcio di punizione di Ivanusec. Termina così in parità al De Kuip: 1-1, si deciderà tutto all’Olimpico.

Foto: Instagram Roma