Il Palmeiras offre sei milioni al Sassuolo per Matheus Henrique

Il Palmeiras vuole riportare in Brasile il centrocampista Matheus Henrique per sopperire alla probabile cessione di Danilo al Nottingham Forest. Proprio per questo motivo, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, ha presentato un’offerta di 6 milioni al Sassuolo e attende una risposta.

Foto: Instagram Matheus Henrique