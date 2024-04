Il Palermo saluta Corini: “Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi”

Il Palermo ha sollevato ufficialmente oggi Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della prima squadra, annunciando poco dopo l’arrivo di Michele Mignani sulla panchina dei rosanero. Il club siciliano ha salutato il tecnico 53enne, ringraziandolo per il lavoro svolto, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, che recita: “Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi. In bocca al lupo mister, e grazie di tutto”.

Foto: Instagram Palermo