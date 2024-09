Il Palermo ricorda Schillaci: “Hai regalato pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”

Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Il suo nome è legato in maniera indelebile alla città di Palermo che gli ha dato i natali, anche se da calciatore non ha mai vestito la maglia rosanero. Il club siciliano, dove gioca il nipote Di Mariano, ha però unirsi al dolore per la prematura scomparsa: “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano.

Protagonista assoluto delle “Notti Magiche” di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”.

Foto: Instagram Palermo