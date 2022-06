Il Palermo esce dall’Inferno: ancora Brunori, è Serie B! Padova, un’altra delusione

È proprio così: il Palermo saluta ufficialmente l’Inferno. Dopo le peripezie degli ultimi anni, dal fallimento alla risalita in Serie C, i rosanero possono finalmente festeggiare il ritorno in Serie B, categoria affrontata l’ultima volta nella stagione 2018-2019. La squadra allenata dal maestro Silvio Baldini vince 1-0 anche il ritorno casalingo della finale contro il Padova ed è dunque promossa in cadetteria. Nuova delusione per i biancoscudati, che per la seconda stagione consecutiva perdono l’appuntamento con la B all’ultimo atto dei playoff, dopo quanto successo nella scorsa annata con l’Alessandria.

Foto: Twitter Palermo