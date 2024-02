Il padre di Zielinski conferma: “Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia”

Arriva un ulteriore conferma su quanto vi avevamo anticipato sul futuro di Piotr Zielinski. A dare un ulteriore indizio, sul futuro di Piotr Zielinski ci pensa il padre del giocatore Boguslaw Zielinski, che, come riportato dalla Polska Agencja Prasowa, nel corso della cerimonia di premiazione come miglior calciatore della nazionale dell’ultima stagione ha spiegato: “Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla. Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in ItaliaComunque,. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa”.

Foto: Instagram Napoli