Il padre di Yamal: “Sto meglio, devo essere più calmo per il mio bene e quello della mia famiglia”

Sospiro di sollievo per Lamine Yamal e, soprattutto, per suo padre Mounir: dopo l’accoltellamento subito il 14 agosto a Barcellona, il papà del fuoriclasse blaugrana non è più in pericolo di vita. In un’intervista radiofonica a El Chiringuito, Mounir Nasraoui ha ammesso anche le sue colpe. In una recente intervista a El Chiringuito, Mounir Nasraoui ha dichiarato: “Grazie a Dio sto meglio. Devo essere più calmo e tranquillo per il mio bene e quello della mia famiglia. La giustizia farà sicuramente il suo lavoro. “Mi vedevo tra la vita e la morte. Avevo ovviamente paura. Non so quando uscirò dall’ospedale, ma spero che sia presto”.

Foto: Instagram Yamal