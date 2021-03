Il padre di Sergio Ramos: “Non si preoccupa delle voci sul futuro. Rimarrà al Real”

Nonostante un contratto in scadenza questa estate e non ancora rinnovato, il padri di Sergio Ramos, ambito dalle big europee, intervenendo ai microfoni di La Sexta, ha chiarito sul futuro di suo figlio: “Sergio non è affatto preoccupato per quello che si dice riguardo al suo futuro. È assolutamente fiducioso e sereno che rimarrà al Real Madrid. Per quanto riguarda il contratto, c’è ancora tempo per parlarne e discuterne”.

Foto: futbolbancos