Il padre di Reynold svela perché suo figlio ha preferito la Roma alla Juve

Nel mercato di gennaio Bryan Reynolds è andato alla Roma e domenica scorsa ha fatto il suo debutto da titolare contro il Bologna. Il terzino è sbarcato in Italia dal Dallas Fc, per lui c’è stata una lotta di mercato fra la Roma e la Juventus. A spuntarla sono stati i giallorossi e il padre Bryan Reynolds Senior ha svelato a Romapress.us i motivi di questa scelta:

“Bryan voleva andare in una squadra e restare lì, questo è il fatto che ha fatto la differenza. La Juve era molto interessata, ma sarebbe dovuto andare prima al Benevento in prestito e non sappiamo quanto sarebbe rimasto lì. Bryan non voleva andare in prestito, imparare un sistema di gioco e poi andare via e ripartire per Torino. La Roma gli ha dato una possibilità in prima squadra e oltretutto è un posto che gli piace. Ovviamente è difficile rifiutare la Juve, ma Bryan voleva un nuovo club subito, era fermamente convinto di lasciare Dallas quest’inverno perchè avrebbe avuto tempo di adattarsi e di conoscere sia la lingua che la città prima della prossima estate. Riteniamo che sia stata la scelta giusta e che tutto questo sarà una spinta per la prossima stagione. Penso che la prossima estate molti capiranno perchè così tanti club, soprattutto in Italia, lo volevano”.

Foto: Instagram Roma