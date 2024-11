Il padre di Reijnders: “Stiamo trattando il rinnovo con il Milan”

Arrivano novità direttamente dall’Olanda sul futuro di Tijjani Reijnders. Il quotidiano De Telegraaf ha riportato alla luce, nelle scorse ore, un post LinkedIn del papà del centrocampista rossonero Martin che dopo la gara con doppietta del figlio in Champions League contro il Club Brugge ha scritto così: “Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l’Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!”.

Foto: Instagram Reijnders