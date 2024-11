Il padre di Neymar: “Non siamo mai stati così liberi di decidere dove andare”

La scorsa settimana alcuni media internazionali hanno annunciato il possibile ritorno di Neymar al Santos. Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo capitolo: il padre del giocatore, Neymar Santos, ha praticamente messo il figlio sul mercato, aprendo la porta a un possibile addio all’Al Hilal: “Aspettiamo e vediamo cosa succederà e come si sentirà veramente Neymar. Sarà libero di decidere. Non siamo mai stati così liberi di decidere dove andare; avere tra le mani un 32enne libero è un regalo per qualsiasi uomo d’affari”, ha detto al podcast Roundcast.

Poi ha proseguito: “Non abbiamo mai fatto programmi. L’unico piano che avevamo era arrivare al Barcellona. Il resto… Il PSG è stato pazzesco, è diventato un turbine e poi all’improvviso l’Al Hilal… Neymar ha un contratto fino al 2025. Vediamo come si riprenderà, ma dis solito torna sempre meglio di com’era e stavolta non sarà diverso”

Infine, sul Mondiale per Club: “Ci saranno tutti i grandi club e anche l’Al Hilal, si sono guadagnati questo posto. Hanno una delle più grandi stelle, un ragazzo con esperienza in questo tipo di competizioni. Ecco perché non hanno rinunciato al secondo anno di contratto con Neymar”.

Foto: Instagram Al-Hilal