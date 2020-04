Il padre di Neymar: “Ci saranno sempre speculazioni sul suo futuro, ma è felice al PSG”

Intervistato da GloboEsporte, il padre della stella brasiliana Neymar, ha voluto rassicurare i tifosi del Paris Saint-Germain sul futuro del figlio: “Sceglie da solo il percorso che vuole seguire. Noi, i suoi consiglieri, lavoriamo solo sul piano amministrativo, per procurargli il miglior contratto e permettergli di giocare nelle squadre migliori, in modo che possa gestire al meglio la sua carriera. Ci saranno sempre speculazioni sul futuro di Neymar, anche in un periodo di emergenza come questo, ma è felice al PSG.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League