Il padre di Messi incontra Laporta e conferma: “Leo vuole tornare al Barcellona”

Il futuro di Leo Messi è ancora da decidere e potrebbe essere di nuovo al Barcellona e non in Arabia Saudita A confermare la tesi di un ritorno in blaugtana della Pulce, è Jorge Messi, papà e agente del fuoriclasse argentino, che si è incontrato a casa del presidente Joan Laporta. Un incontro privato in cui probabilmente si studieranno i dettagli dell’operazione che potrebbe riportare Lionel a casa.

Dettagli che lo stesso Jorge Messi ha preannunciato all’uscita ai media spagnoli, fine ha detto: “Leo vuole tornare a Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona