Il padre di Maresca è stato ritrovato e sta bene. Enzo ora può festeggiare la Champions

Sospiro di sollievo per Enzo Maresca, vice-allenatore di Guardiola al Manchester City, fresco vincitore della Champions League. Il papà dell’ex calciatore è stato ritrovato: ieri sera l’uomo era allo stadio Ataturk di Istanbul per seguire la finale, ma dopo la partita si erano perse le sue tracce. La polizia turca lo ha cercato per tutta la notte, prima negli ospedali e poi nel resto della città. Mentre i “citizens” festeggiavano la vittoria della coppa contro l’Inter, Maresca viveva ore d’ansia, ovviamente non potendo festeggiare l’alloro europeo appena concquistato.

Per fortuna il signor Pssquale è stato ritrovato e sta bene. Maresca quindi potrà finalmente festeggiare e godersi il trionfoi in Champions. All’inizio della scorsa stagione Maresca è stato chiamato ad affiancare Pep Guardiola al Manchester City, dove aveva già lavorato come tecnico della formazione under 23.

Foto: twitter Manchester City