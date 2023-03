Il padre di Mac Allister: “Alexis nel mirino dei top club, sceglieremo il progetto migliore”

Il futuro di Alexis Mac Allister al Brighton è in bilico. Il ventiquattrenne centrocampista argentino, campione del mondo in Qatar, può separarsi dal club al termine della stagione. Al di là del Mondiale, ottima la stagione del classe ’98 che in Premier League ha messo a segno sette reti in ventidue partite. Il padre del calciatore, l’ex difensore Carlos Mac Allister, ne ha parlato ai microfoni di ESPN: “I club stanno iniziando a chiamarci per Alexis ma non ci sono colloqui concreti ora. Decideremo insieme al Brighton, meritano rispetto. Sceglieremo il progetto migliore, anche in base all’allenatore, non si tratta di soldi”.

Foto: Instagram Mac Allister