Il padre di Luis Diaz: “Mio figlio sogna di giocare nel Barcellona”

Luis Manuel Diaz, dopo 12 giorni di prigionia, è stato liberato dai suoi rapitori. Intervenuto ai microfoni di Win Sports, il padre di Luis Diaz, ha così parlato del figlio: “Luis non mi ha mai parlato del Barcellona ma so che è un fedele tifoso del club, sarebbe il suo sogno poter giocare un giorno per il Barça. È un ragazzo molto disciplinato. Se ci fosse la possibilità so che non avrebbe problemi perché è un grande club. Ma fino ad ora dobbiamo ringraziare Porto e Liverpool per la loro fiducia”.

Foto: Twitter Luis Diaz