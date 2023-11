Il padre di Luis Diaz: “Mio figlio è un giocatore disciplinato, il suo sogno è di giocare nel Barcellona”

Liberato da poco dai guerriglieri colombiani dopo 12 giorni di prigionia, Luis Manuel Díaz, padre del giocatore del Liverpool Luis Diaz, ha parlato a Win Sport TV. Queste le sue parole sulla carriera del figlio e del suo sogno di giocare per il Barcellona:

“Anche se conosce poco il club, Luis è un fedele sostenitore del club e il suo sogno sarebbe quello di giocare per i blaugrana un giorno. È un giocatore molto disciplinato. Se ci fosse la possibilità di andarci, non avrei problemi, perché è un grande club. Ma per ora dobbiamo ringraziare Porto e Liverpool per la loro fiducia”.

Foto: instagram luis diaz