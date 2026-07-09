Il padre di Khalaili conferma: “E’ fatta con l’Inter, ma poteva saltare. Piaceva anche al Napoli”

09/07/2026 | 22:52:56

Intervistato da 103FM, Madja Khalaili, papà di Anan e promesso sposo dell’Inter ha parlato della trattativa con i nerazzurri: “Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando mi hanno detto che c’era l’accordo. È la prima volta che piango in vita mia. Questo ragazzo mi ha fatto piangere. Dovrebbe esserci la firma, deve volare dopodomani: gli mandano un aereo per portarlo da Bruxelles a Milano per le visite mediche e per firmare l’accordo. Non so di cosa sia fatto questo ragazzo, non esiste uno così imperturbabile. Oggi abbiamo portato avanti una trattativa di quasi tre ore, lo chiamiamo e lui dorme. Tutto tranquillo. Io non riesco a dormire e lui invece dorme. Poi si sveglia. Gli ho detto che c’era l’accordo e lui mi ha risposto: “Davvero? Dai, bene”. Ci sono state moltissime richieste da parte di squadre. Ora ve lo posso rivelare, perché se ne può parlare: Newcastle, Crystal Palace e Ipswich, che era arrivato a una valutazione di 30 milioni per prenderlo, ma lui non voleva. I belgi hanno insistito molto con noi, dicevano che il prezzo era alto. Poi all’improvviso sono entrate in scena Cagliari, Atalanta, Napoli e molte altre squadre. Loro hanno investito 7,5 milioni per prenderlo e adesso diventa il giocatore ceduto per la cifra più alta nella storia del club. È stata dura, davvero dura. Quando i belgi hanno chiesto una cifra molto alta, quasi tutto è saltato. Non è stato semplice. Però a un certo punto è arrivato un messaggio chiaro: “Stai tranquillo, andrai all’Inter. Se non sarà ora, sarà più avanti”. Anche il nuovo allenatore, quello che sta costruendo la rosa, lo voleva.Quello che ha dato all’Inter la forza di andare su di lui con decisione è stata la Champions League: lo hanno visto lì. Ha chiuso al secondo posto per tackle, al secondo posto nei duelli a terra e aerei, e al secondo posto per recuperi sui palloni in profondità e per passaggi chiave. Lì ha battuto tutti i record”.

foto insta khalaili