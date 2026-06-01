L’indiscrezione: Napoli, la differenza tra Khalaili e Dodo

01/06/2026 | 19:49:44

Il Napoli vuole rafforzare la fascia destra. Ha un discorso avviato da tempo con Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. Il diretto interessato ha acceso il semaforo verde, ma la valutazione del suo attuale club viene considerata troppo alta (circa 25 milioni). Il Napoli preferirebbe Khalaili per questioni anagrafiche e di prospettiva, ma intanto ha intensificato i contatti per Dodo in scadenza di contratto tra un anno con la Fiorentina e che ha comunicato al suo club di voler lasciare. La valutazione è più bassa, circa 15 milioni, l’agenzia Bertolucci che lo assiste è la stessa di Neres, i rapporti sono buoni. Dodo è stato proposto anche alla Roma, intanto il Napoli gioca su due tavoli.

Foto: X Fiorentina