Il padre di Ferguson: “Il Bologna gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2029”

Si avvicina il rientro di Lewis Ferguson e arrivano novità anche sul suo futuro. Il centrocampista del Bologna sta lavorando per tornare a disposizione di Vincenzo Italiano . Intanto, il padre del giocatore, Derek Ferguson , ha così parlato durante una puntata del “Let me be frank podcast”, un format britannico gestito dall’ex calciatore scozzese Frank McAvennie. “ Il Bologna gli ha appena rinnovato il contratto. Rimarrà fino al 2029″.

Sul rientro: “Ho visto qualche ripresa del suo allenamento e mi ha sorpreso. Sono trascorsi cinque mesi e mezzo dall’infortunio. Sta facendo davvero passi da gigante. Lewis non si è rotto soltanto il crociato, ha avuto anche una lesione al legamento collaterale mediale. Di solito questi infortuni richiedono qualcosa tra i nove e i dodici mesi per un recupero completo. Quando ho visto quelle immagini dall’allenamento mi sono stupito, mi chiedevo se fosse possibile che si muovesse già così a questo punto. Ma c’è da dire che rispetto ai miei tempi è cambiato tutto. Non voglio esagerare con l’entusiasmo, ma dentro di me sono felicissimo. La riabilitazione sta procedendo molto bene”.

Foto: Instagram Bologna