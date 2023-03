Il padre di Falcone: “In estate lo voleva anche lo Spezia. Futuro? Il Lecce lo riscatterà”

Stagione importante per Wladimiro Falcone tra i pali del Lecce. Il portiere ha conquistato la Nazionale italiana a suon di ottime prestazioni in Serie A. Il ventisettenne, classe ’95, fa parte del gruppo dei calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per affrontare Inghilterra e Malta. Entrambe le partite sono valide per qualificarsi a Euro 2024. Ai microfoni di Sportitalia ha parlato Paolo Falcone, padre dell’estremo difensore: “Nazionale? Per Wladimiro è un sogno che si realizza, ma soprattutto una ricompensa ai grandi sacrifici che ha fatto. I risultati che ha ottenuto sono sempre stati frutto del suo lavoro e dei suoi sacrifici, nessuno gli ha mai regalato nulla”.

Calciomercato: “Lo voleva lo Spezia. Essendo di proprietà della Sampdoria e vivendo già Genova, da un punto di vista logistico sarebbe stato molto più comodo per Waldimiro. Ma il Lecce, soprattutto la dirigenza e il calore della piazza, lo ha convinto di più. E infatti è contentissimo della scelta fatta”.

Futuro: “Troppo presto per saperlo. Posso solo dire che al 90% il Lecce riscatterà il suo cartellino dalla Sampdoria. Per il resto sono discorsi ancora prematuri, intanto deve conquistare e festeggiare la salvezza con la squadra di Baroni”.

Foto: Instagram ufficiale Falcone