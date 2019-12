Il padre di Elneny: “Vogliamo il Milan, trattativa avanzata”. Ibra, il sì rossonero entro il 27: ci siamo

Sono ore calde in casa Milan. Il club rossonero è a caccia di rinforzi in vista dell’imminente sessione di mercato e nelle ultime ore sono rimbalzati importanti rumors su Mohamed Elneny, centrocampista egiziano di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Besiktas. La conferma arriva direttamente dal padre dello stesso giocatore, intervenuto così ai microfoni di Sada Al Balad Tv: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan”. Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al Milan: vi avevamo raccontato come il 27 dicembre fosse la data limite entro il quale il club rossonero aspettava con fiducia la risposta dello svedese. Tutto confermato, considerato che è in arrivo il sì di Zlatan per il suo ritorno al Milan.

Foto: Daily Star