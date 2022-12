Il padre di Cunha contro Simeone: “Con il suo stile di gioco nessun attaccante potrà avere successo”

Dopo aver lasciato l’Atletico Madrid, Carmelo Cunha, papà di Matheus, nuovo acquisto del Wolverhampton, ha così commentato a Globo Esporte l’esperienza del figlio alla corte del Cholo Simeone: “Con il sistema di Simeone non c’è modo che un attaccante possa avere successo. È molto difficile. Questo è il calcio, come qualsiasi altro lavoro, c’è chi comanda, lui. Ha le sue gerarchie e c’è chi prende le decisioni e poi devi fare le tue. Ora si unisce a un bravo allenatore, che lo ha chiamato spesso. Un allenatore di livello internazionale. Speriamo solo che abbia successo in questa sfida“.

Foto: UEFA.com