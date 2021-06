Il padre di Alaba risponde a Rummenigge: “Trasferimento non è una questione di soldi”

Il papà di David Alaba, trasferito ufficialmente da qualche giorno al Real Madrid, ha risposto a Rummenigge sulla questione di soldi per il cambiamento di suo figlio. Ecco le parole rilasciate al podcast di Bayern Insider: “Non voglio entrare nei dettagli, ma i responsabili sanno cosa è successo veramente. Posso solo dire che con il passare del tempo le posizioni si sono molto indurite e che non abbiamo avuto nessun tipo di discussione sui soldi, non c’entrano nulla. Pertanto, non sono riuscito a capire perché, alla fine, Rummenigge non smettesse di parlare di soldi. I colloqui sono iniziati prima del Covid. Sono rimasto deluso perché i soldi sono stati usati come scusa nel nostro caso quando c’era qualche altra ristrutturazione. David stava cercando una nuova sfida, ma devo ammettere che c’erano alcune cose che non andavano bene. Ci mancherà sempre questo club per il trattamento che riceviamo e per averci fatto sentire a nostro agio”.

Sulle offerte: “David ha ricevuto diverse offerte, tra le altre quattro dall’Inghilterra, due dall’Italia e tre dalla Germania. Tutti lo sanno. Grazie a Dio David è un ragazzo aperto che tratta tutti con amore e sincerità. Carlo Ancelotti è un grande allenatore. Vedremo come andrà lì. Non posso dire molto, solo che siamo molto emozionati che questa porta sia stata aperta a David”.

Foto: Twitter personale Alaba