Il nuovo tatuaggio di Richarlison sulla schiena con i volti di Neymar, Ronaldo e Pelé

Nuovo maxi tatuaggio per l’attaccante brasiliano del Tottenham, Richarlison, il miglior marcatore del Brasile nella coppa del Mondo in Qatar. L’attaccante ha mostrato sui profili social la sua schiena con un tatuaggio che vede il suo volto, insieme a quelli di Naymar, Pelé e Ronaldo (Il fenomeno).

In basso anche un messaggio di Pelé che gli ha scritto: “Hai fatto sorridere il Brasile”.

Foto: Instagram Richarlison