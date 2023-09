Il nuovo Scamacca: dal cambio di agente alla svolta Dea

Il nuovo Scamacca può essere assoluto protagonista a Bergamo con l’Atalanta. Alle spalle una grande svolta professionale, non è un caso che sia tornato in Serie A dopo aver scelto di legarsi alla Stellar. Un bel modo per dimenticare il passato, compreso il trasferimento al West Ham: oltre 40 milioni di euro (bonus compresi) al Sassuolo, un ingaggio leggermente superiore ai due milioni a stagione e di sicuro non in linea con il costo del cartellino. Gli avevano promesso il Paris Saint-Germain, alla fine gli hanno dato – con tutto il rispetto – il West Ham a condizioni personali non proprio convenienti. C’era bisogno di una svolta, Scamacca non ha perso tempo, è tornato velocemente in Italia scegliendo la Dea pur avendo avuto altri pretendenti. E si è presentato con il botto. Se fosse rimasto ancorato al passato, probabilmente sarebbe ancora lì a Londra, quasi da separato in casa. È proprio vero: gli agenti molto spesso fanno la differenza. In pochi mesi il mondo di Scamacca si è ribaltato: dal buio pesto ai nuovi e luminosi orizzonti chiamati Atalanta.

Foto: Instagram Atalanta