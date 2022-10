Il nuovo Rabiot: dallo United alla Juve riconquistata

Sono le storie “strane” del mercato. Adrien Rabiot al Manchester United era un affare fatto: accordo per circa 18 milioni, un passaggio molto conveniente per la Juve a meno di un anno dalla scadenza del contratto e anche una plusvalenza essendo arrivato a parametro zero. L’accordo tra i club ma non quello per l’ingaggio: Rabiot chiese la luna, mamma Veronique non fece alcun tipo di sconto e si era arrampicata sul tetto di circa 10 milioni a stagione. Il Manchester United aspettò per qualche giorno, poi decise di virare decisamente su Casemiro, programmando un’operazione molto dispendiosa dal punto di vista economico. E che sottintendeva la necessità di non correre dietro richieste ritenute eccessive. Rabiot è rimasto alla Juve, subito titolare, le parole di Allegri che anche ieri sera ha ribadito “non mi occupo di mercato, ma Adrian ha fatto benissimo e può fare meglio”. Una doppietta conto il Maccabi e la Juve riconquistata.

Foto: twitter Juve