“IL NUOVO MANÉ”: NICOLAS JACKSON, DRIBBLING E GOL PER IL CHELSEA

Dopo la campagna faraonica durante la sessione invernale di calciomercato, l’estate del Chelsea riparte a suon di colpi illustri. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Nkunku dal RB Lipsia (per circa 65 milioni di euro), i Blues si preparano ad accogliere Nicolas Jackson, ala destra classe 2001 dal Villarreal.

Jackson è un’ala destra che abbina una grande velocità al fiuto per il gol, come dimostra il suo score stagionale. Infatti, durante l’ultima stagione ne LaLiga con la maglia del Sottomarino Giallo, Jackson ha messo a segno 12 gol e fornito 5 assist. Statistiche non banali per un classe 2001. Infatti, nessun giocatore di 21 anni o più giovane ha avuto una percentuale di goal per 90 minuti senza rigori migliore di quella di Jackson nei cinque principali campionati europei durante la stagione 2022-23.

Nato in Gambia, Jackson è cresciuto nel vicino Senegal e si è poi impegnato con i Leoni di Teranga a livello internazionale. Ha trascorso la sua infanzia nella città di Ziguinchor, situata a ovest, ed è entrato a far parte della squadra locale ASC Tilene. E i giganti della regione, Casa Sports, non ci hanno messo molto a notare il suo talento.

A 16 anni viene aggregato alla prima squadra, aiutandola a raggiungere un piazzamento a metà classifica nella Premier League senegalese. Il riconoscimento internazionale è arrivato nel novembre 2018, quando Jackson è stato convocato dalla squadra Under-20 del Senegal. La grande occasione per Jackson è arrivata quando è stato acquistato da un club europeo. Il suo arrivo non è stato accolto con grande clamore: il Villarreal non si è nemmeno preoccupato di annunciarlo nell’estate del 2019.

Ha faticato a uscire dall’anonimato durante i suoi primi giorni al Sottomarino Giallo, con un prestito al Mirandes. Rientrato al Villarreal dopo un solo gol in 16 presenze, il Sottomarino Giallo gli concedere alcuni minuti in prima squadra, oltre al debutto nella Copa del Rey nella stagione 2021-22. Arrivando, infine, a questa stagione dove Jackson ha conquistato le luci della ribalta a suon di gol. Ma non solo.

Tanti i paragoni illustri nei suoi confronti, a partite da quello con Neymar. Infatti, Jackson è stato soprannominato “il Neymar senegalese” quando stava iniziando a farsi notare. Entrambi amano emozionare la folla con i loro giochi di prestigio. Anche Sadio Mané è stato paragonato a Jackson. A dire il vero, i due giocatori non hanno in comune solo la nazionalità. In effetti, quando il giocatore del Bayern Monaco è stato escluso per infortunio dalla Coppa del Mondo, era proprio Jackson il primo nome per sostituirlo.

Adesso per Jackson inizia una nuova avventura, in Inghilterra, dove il Chelsea ha pagato l’intera clausola rescissoria (circa 35 milioni) per assicurarsi le sue giocate. E Stamford Bridge non vede l’ora di vederlo all’opera…

