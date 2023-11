Il Novara smentisce un possibile cambio di proprietà: “Notizie prive di fondamento”

Novara Football Club comunica di aver preso atto delle notizie apparse nella serata di ieri su alcuni siti di informazione in merito ad un imminente cambio di proprietà e al conseguente cambio di allenatore.La Società desidera precisare che tali notizie sono completamente false e prive di fondamento. Arrivano a margine di una vittoria della squadra, tanto desiderata e attesa, in un momento in cui è importante stare tutti uniti e remare nella stessa direzione. Queste falsità non aiutano certo a proseguire il nostro percorso nella maniera più opportuna, destabilizzano l’ambiente, e le smentiamo categoricamente. Come già detto in passato, sarà il Presidente Massimo Ferranti a comunicare un possibile passaggio di proprietà, quando esso sarà reale e concreto. Lo stesso ribadisce la totale fiducia nell’operato di mister Giacomo Gattuso e del suo staff.

Foto: logo Novara