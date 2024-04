Il Nottingham Forest contro gli arbitri: “Il VAR è tifoso del Luton”. La nota

Grandi proteste del Nottingham Forest contro l’Everton, con risultato finale di 2-0 in favore dei Toffees maturato con i gol di Gueye nel primo tempo e di McNeil nella ripresa. Tre punti fondamentali per le ambizioni di salvezza dei padroni di casa, ma che hanno mandato su tutte le furie d’altro canto quelli del Forest. Come si legge all’interno di un tweet diffuso dall’account ufficiale del club, infatti, il club sconfitto non ha preso bene alcune decisioni arbitrali, in particolar modo dal Var. Di seguito la nota pubblicata su X: “Tre decisioni estremamente sbagliate, tre rigori non concessi che semplicemente non possiamo accettare. Avevamo avvisato prima della partita l’osservatorio della Premier League che il VAR è tifoso del Luton ma non lo hanno sostituito. La nostra pazienza è stata messa più volte alla prova. Adesso il Nottingham Forest valuterà le opzioni a sua disposizione”

Foto: Logo Nottingham Forest