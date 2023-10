Il Nizza di Farioli solo in vetta e imbattuto. L’Equipe elogia il tecnico italiano: “Invincibile”

Il Nizza ha vinto il derby della “Costa Azzurra” contro il Marsiglia, riportandosi da solo in vetta alla Ligue 1. Il giovane tecnico italiano, Francesco Farioli, vince il derby azzurro con Gattuso per 1-0. L’Equipe titola “Invincibile” elogiando il giovane allenatore, classe 1989. I rossoneri della Costa Azzurra sono a +1 sul PSG e sono ancora imbattuti in campionato con cinque successi e quattro pareggi.

Foto: Instagram Nizza