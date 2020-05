Il Newell’s denuncia la Roma: gli argentini chiedono 2,5 milioni di euro per la rivendita di Ponce

Problemi economici per il Newell’s Old Boys che, indirettamente, potrebbero coinvolgere anche la Roma. Infatti, la FIFA ha stabilito che il club rosarino non potrà effettuare acquisti per le prossime tre finestre di mercato a causa del mancato pagamento dell’acquisto di Cristian Insaurralde dai cileni dell’ O’Higgins. Per difendersi, i rossoneri hanno fatto ricorso e hanno denunciato il mancato pagamento di 2,5 milioni di Euro da parte della Roma per la rivendita di Ezequiel Ponce. Arrivato a Roma nel 2015, i Giallorossi avrebbero dovuto dare agli argentini il 40% della sua futura rivendita. La Roma ha, quindi, venduto Ponce allo Spartak Mosca, inserendo nella trattativa anche Andrea Romagnoli, per un costo complessivo dell’operazione di circa 3 milioni di Euro. Il Newell’s contesta il trasferimento, assicurando che la Roma voglia far credere che il ragazzo sia stato pagato meno di quanto sia stato pagato realmente per dover sborsare solamente 1,2 milioni di Euro.

Foto: profilo Twitter ufficiale Spartak Mosca