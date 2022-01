Il Newcastle interessato a Balotelli. Il presidente dell’Adana Demirspor conferma: “Attendiamo l’offerta”

Il Newcastle vorrebbe riportare in Premier League Mario Balotelli. L’attaccante italiano, in forza all‘Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, nel campionato turco, sarebbe seguito con interesse dal club inglese.

Notizia che ha confermato direttamente il presidente dell’Adana Demirspor, Murat Sancak, rilasciate a Inside Futbol. Queste le sue parole: “Al Newcastle interessa Balotelli? Sì, stanno considerando il giocatore anche se non ci hanno fatto offerte ufficiali e noi attendiamo, visto che nel caso dovremmo poi muoverci di conseguenza. C’è una clausola d’uscita sul contratto ma non posso rivelarne l’ammontare”.

Foto: Instagram personale