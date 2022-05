Il Newcastle degli sceicchi non compra solo giocatori: ufficiale l’acquisto del nuovo direttore sportivo

Il Newcastle degli sceicchi dopo una salvezza nello scorso campionato mira a un campionato di tutt’altro tenore. Per farlo è prevista una campagna acquisti coi fiocchi, ma le spese non si limitano solo al parco giocatori. Come annunciato dal club bianconero, il Newcastle ha anche acquistato un nuovo direttore sportivo: “Il Newcastle United è lieto di annunciare che Dan Ashworth diventerà il direttore sportivo del club dopo che è stato raggiunto un accordo con Brighton & Hove Albion per liberarlo dai suoi attuali obblighi contrattuali con effetto immediato. I termini di questo accordo rimarranno riservati tra i club e sono soggetti all’approvazione della Premier League. Il Newcastle United rilascerà ulteriori informazioni dopo il relativo processo di approvazione”.

FOTO: Twitter Newcastle