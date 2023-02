Il Newcastle annuncia il rinnovo di Almiron fino al 2026

Il Newcastle blinda uno dei suoi calciatori principali: il paraguaiano Miguel Almiron ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il ventinovenne calciatore offensivo ha già messo a segno dieci reti in ventitré presenze di Premier League. Di seguito l’annuncio social dei Magpies:

🇵🇾 WOR MIGGY 🇵🇾

🤝 We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal!

— Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2023