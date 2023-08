Il Napoli vince l’amichevole contro l’Augsburg: 1-0, a segno Rrahmani

Dopo il pareggio (nei tempi regolamentari) contro il Girona, il Napoli torna al successo in amichevole contro l’Augsburg nel ritiro di Castel di Sangro. Senza Osimhen e Kvaratskhelia ancora ai box, out anche Zielinski per un problemino al ginocchio e con soli 15 calciatori della prima squadra. Una gara che si gioca a ritmi più elevati rispetto agli ultimi test, la formazione partenopea appare un po’ più brillante nella costruzione del gioco, ma meno sotto porta. Tra le novità della serata sicuramente c’è la posizione di Raspadori, schierato da mezzala destra al posto di Anguissa. Garcia continua a provare il 4-3-3, ma durante il match passa anche al 4-2-3-1, adattando anche Ostigard (titolare in difesa con Rrahmani) a centrocampo. La rete decisiva firmata da Rrahmani è arrivata al 62′ sugli sviluppi di calcio d’angolo, con assist di Elmas.

Foto: Instagram Napoli