Il Napoli vede il baratro: 0-2 a Genova (Bani, Retegui) ma la panchina salva Garcia. Finisce 2-2 (Politano e Raspadori)

Il Napoli rimonta da 0-2 a 2-2 a Marassi contro un buon Genoa che per oltre 75 minuti aveva sognato il grande colpo contro i campioni d’Italia.

Genoa che invece approccia bene la gara, aggredisce i campioni in carica e gli impedisce di creare occasioni pericolose. Genoa che al 38′, mette i brividi a Meret, che è bravo a salvare su un tiro da fuori. Dal calcio d’angolo, svetta Bani più di tutti e batte Meret per l’1-0 dei rossoblù.

Napoli in difficoltà, Osimhen poco servito, Elmas e Kvara in ombra. I campioni d’Italia chiudono il primo tempo senza tiri in porta.

Nella ripresa, altra partita. O meglio, fino a mezz’ora dalla fine, un grande Genoa sembra poter fare il colpaccio. Al 56′, infatti, i grifoni raddoppiano con la stellina Retegui che trova un bel gol che regala il 2-0 ai suoi.

Genoa che poi si schiaccia, il Napoli cambia, dentro Raspadori, (Politano già era entrato all’intervallo). Il Napoli ci prova e al 76′, dal nulla, con un tiro da fuori, Raspadori trova il gol chje riapre la contesa all’improvviso. Il Genoa inizia ad avere paura e il Napoli insiste, azione sulla destra di Zielinski, palla in mezzo dove Politano con uno schiaffo al volo pareggia per il 2-2 all’84’. I campioni d’Italia hanno 10 minuti per provare addirittura a vincerla. Azzurri che tentano il tutto per tutto, cercando di trovare la rete del 3-1 finale, ma finisce 2-2. Punto meritato per il Genoa che aveva cullato il grande sogno del colpaccio fino a un quarto d’ora dalla fine. Il Napoli sicuramente al di sotto delle aspettative, primo tempo inguardabile, nel finale prova di orgoglio per gli azzurri salvati dalla panchina, Raspadori e Politano. Il Napoli sale così a 7 punti, già a-5 dall’Inter. Il Genoa sale a 4.

Foto: Instagram Napoli