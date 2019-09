Il Napoli torna subito a vincere: al Brescia non basta il primo centro di Balotelli

Dopo il ko inatteso contro il Cagliari, il Napoli torna subito alla vittoria nel lunch-match della sesta giornata di Serie A contro il Brescia. Gli azzurri partono bene e trovano il vantaggio al 13′ con un’azione orchestrata dagli spagnoli Ruiz e Callejon e finalizzata dal solito Mertens, che ora è a un solo gol di distanza dal record di gol con la maglia partenopea detenuto da Maradona. Al raddoppio prima dell’intervallo ci pensa Manolas, al quale era già stato precedentemente annullato un gol per un tocco con il braccio, mentre nella ripresa gli ospiti prima si vedono annullata la rete del 2-1 di Tonali e poi riescono ad accorciare con la prima rete di Balotelli con la sua nuova maglia. Un traguardo importante per l’attaccante e una gara arrembante soprattutto negli ultimi minuti per le Rondinelle, che però non riescono nell’impresa: il Napoli passa e sale a quota 12, il Brescia resta fermo a 6.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter 1-3 (Jankto – Sensi, Sanchez, Gagliardini)

20:45 Sassuolo-Atalanta 1-4 (Defrel – Gomez 2, Gosens, Zapata)

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia 2-1 (Mertens, Manolas – Balotelli)

15:00 Lazio-Genoa

15:00 Lecce-Roma

15:00 Udinese-Bologna

18:00 Cagliari-Verona

20:45 Milan-Fiorentina

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Cagliari, Torino 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.

Foto: twitter Napoli