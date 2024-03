Il Napoli toglie la patch anti-razzismo dalla nuova maglia. Bianchini: “Andremo avanti da soli”

Il Napoli ha presentato oggi la quinta maglia della stagione 2023/2024. In occasione di tale presentazione il responsabile marketing della società partenopea Tommaso Bianchini ha ribadito come nella nuova divisa, che la squadra azzurra indosserà già sabato in occasione del match con l’Atalanta, non sarà inserita la patch recante lo slogan “Keep Racism Out”. Una presa di posizione con la quale il club campano si oppone all’assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo. Di seguito le parole rilasciate dallo stesso Bianchini:

“Il Napoli ha comunicato già che qualsiasi iniziativa sarà fatta dal Napoli e non più per interposta persone di enti e associazioni. Quindi all’iniziativa del prossimo turno di campionato in campo, la campagna “Keep racism out” non parteciperemo. Andremo avanti da soli”.

Foto: Instagram Napoli