Il Napoli si suicida: l’Empoli ribalta, da 0-2 a 3-2 in 7 minuti con doppio Pinamonti

Incredibile quanto accaduto a Empoli: il Napoli, in sette minuti, getta alle ortiche la vittoria e le residue possibilità di lottare per lo Scudetto. Una doppietta di Pinamonti (all’83’ e all’87’), con il primo dei due gol arrivato dopo un disastro di Meret nel tentativo di costruire dal basso, consegna i tre punti ai toscani (vittoriosi 3-2) esattamente un girone dopo. Di Henderson la rete che ha rimesso in gioco la squadra di Andreazzoli, prima che il centravanti completasse l’opera. Per i partenopei gol di Mertens e Insigne.

Foto: Twitter Empoli