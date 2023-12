Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se… Le combinazioni

Novanta minuti per decidere il proprio futuro. Il Napoli aspetta la grande serata contro il Braga per centrare la qualificazione e volare agli ottavi per il secondo anno consecutivo. La squadra di Mazzarri ha nelle proprie mani il destino del passaggio del turno, a prescindere dal risultato dell’altra sfida tra Union Berlino e Real Madrid, Questa la situazione attuale del gruppo C:

Real Madrid* 15 punti (differenza reti +8) NAPOLI 7 pt (dr -1) Braga 4 pt (dr -4) Union Berlino 2 pt (dr -3)

Dunque, gli Azzurri per chiudere al secondo posto dovranno ottenere almeno un punto nello scontro diretto del Maradona, ma anche una sconfitta di misura garantirà loro il passaggio agli ottavi. In virtù della vittoria per 2-1 all’andata in Portogallo e di una migliore differenza reti (-1 contro i -4 dei lusitani), infatti, il Napoli potrà permettersi anche un ko con un solo gol di scarto. Un eventuale successo con almeno due reti di scarto del Braga, invece, condannerebbe il club italiano al terzo posto e conseguente qualificazione per gli spareggi di Europa League.

Di seguito i criteri:

Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Differenza reti superiore nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione; Differenza reti superiore in tutte le partite del girone; Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; Maggior numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone; Maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone; Maggior numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; Totale dei punti disciplinari inferiore basato solo su cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); Coefficiente UEFA del club più alto

Foto: Instagram Napoli