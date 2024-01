Il Napoli sfonda al 96’ con Rrahmani: 2-1 sulla Salernitana. Genoa e Torino fanno 0-0

Il Napoli batte in rimonta 2-1 la Salernitana grazie a un gol nel recupero di Rrahmani. Un primo tempo di grande difficoltà per i campioni d’Italia, che sono andati sotto al 29′ con un gran gol di Candreva. Napoli che reagisce e nel finale, si salva grazie a un calcio di rigore. Contatto tra Fazio e Simeone, il VAR richiama l’arbitro che concede il rigore. Dagli 11 metri, Politano non sbaglia per l’1-1. Nella ripresa,

Nel secondo tempo, il Napoli fa la partita, la Salernitana difende e prova a ripartire. I campioni d’Italia si affidano soprattuto alle qualità di Kvara, che mette in difficoltà la difesa granata, ma non supera Ochoa. Si fa male anche Cajuste, torna in campo Demme, che non giocava in Serie A da giugno scorso. Assalto finale del Napoli. Amcora Kvara me salta un paio, miracolo di Ochoa a salvare il pareggio. Il Napoli ci crede, calcio di punizione al 95′. Palla in mezzo, scontro tra Ochoa e Fazio, palla che carambola su Rrahmani che insacca. Come con la Juve, Salernitana beffata nel recupero. In classifica gli azzurri salgono a 31, a -2 dalla zona Champions. La Salernitana sepre ultima a 12.

A Marassi è 0-0 tra Genoa e Torino. Gara tra due difese molto ordinate e il punteggio rispecchia le qualità delle due squadre. Torino che ha qualche chance nel primo tempo, risponde il Genoa con qualche conclusione da fuori di Malinovskyi, ma Milinkovic Savic sempre bravo a rispondere. Gara maschia ed equilibrata fino alla fine. Finisce con un giusto pareggio, 0-0 a Marassi. Il Torino sale a 28, a 22 il Genoa, al terzo pareggio di fila.

Foto: twitter Napoli