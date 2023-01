Il Napoli sbriga la pratica Salernitana: 2-0 con Di Lorenzo e Osimhen. Più 12 sul Milan

Continua la marcia del Napoli verso lo Scudetto, gli azzurri di mister Spalletti superano con uno 0-2 la Salernitana di Nicola nel derby campano dell’Arechi. L’anticipo delle 18:00 della Serie A vede, così, la squadra partenopea sempre più al primo posto con cinquanta punti ottenuti in diciannove gare. Sono dodici i punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, il quale dovrà giocare martedì all’Olimpico contro la Lazio.

Primo tempo complicato per gli azzurri, la squadra di Spalletti ha faticato a trovare spazi in virtù della buona organizzazione difensiva dei granata. Al 35′ è stata annullata una rete a Victor Osimhen, il VAR ha segnalato all’arbitro un fuorigioco millimetrico. Il vantaggio del Napoli è arrivato allo scadere della prima frazione con Di Lorenzo (con la fortunata collaborazione della traversa), il capitano della squadra capolista è stato lesto a ribadire in rete il pallone durante il terzo minuto di recupero del primo tempo. Decisiva l’iniziativa di Anguissa, il centrocampista camerunese ha servito l’assist. Ad inizio seconda frazione, al 48′, gli ospiti bissano con il capocannoniere del campionato: Osimhen porta a distanza di sicurezza gli azzurri dopo aver approfittato della respinta del palo per insaccare la sfera a porta vuota con Ochoa battuto. Al 57′ prova a reagire la squadra di casa: il colpo di testa di Pirola colpisce il palo. Il Napoli sfiora, in seguito, la rete dello 0-3 con Mario Rui al 64′: la conclusione dalla distanza termina fuori di poco. L’ultimo tentativo dei granata per riaprire la partita avviene all’84’ con Piatek, l’attaccante polacco prova a sorprende Meret ma il tiro si stampa sul palo.