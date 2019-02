Il Napoli sbanca il “Tardini”: 4-0 al Parma con super Milik

Tutto facile per il Napoli che sbanca il “Tardini” nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. Gli uomini di Ancelotti schiantano a domicilio il Parma con un sonoro 4-0: Zielinski sblocca la contesa al 19′, poi sale in cattedra un super Milik, autore di una grande doppietta (36′ e 73′) che chiude i giochi; nel finale ci pensa il neo entrato Ounas a siglare il definitivo poker. Con questo successo il Napoli sale a quota 56 punti, con 13 lunghezze di ritardo dalla Juve e 10 di vantaggio sull’Inter. Prosegue, invece, il momento nero del Parma, alla terza sconfitta consecutiva.

Venerdì 22 febbraio

Ore 20:30 Milan-Empoli 3-0 (Piatek, Kessie, Castillejo)

Sabato 23 febbraio

Ore 15:00 Torino-Atalanta 2-0 (Izzo, Iago Falque)

Ore 20:30 Frosinone-Roma 2-3 (Ciano, Pinamonti – Dzeko 2, Pellegrini)

Domenica 24 febbraio

Ore 12:30 Sampdoria-Cagliari 1-0 (Quagliarella)

Ore 15:00 Sassuolo-Spal 1-1 (Peluso – Petagna)

Ore 15:00 Chievo-Genoa 0-0

Ore 15:00 Bologna-Juventus 0-1 (Dybala)

Ore 18:00 Parma-Napoli 0-4 (Zielinski, Milik 2, Ounas)

Ore 20:30 Fiorentina-Inter

RINVIATA Lazio-Udinese

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Inter 46; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Sampdoria 36; Fiorentina 35; Sassuolo 31; Parma, Genoa 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Napoli