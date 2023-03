Il Napoli riprende la fuga e vola a +18: Kvaratskhelia-Rrahmani stendono l’Atalanta (2-0)

Continua la fuga del Napoli: termina 2-0 al Maradona contro l’Atalanta, decidono le reti di Kvaratskhelia e Rrhamani. Al 6′ arriva la prima occasione per i padroni di casa, ma il tiro di Politano trova un attento Musso che respinge il tentativo dell’esterno italiano. Gli uomini di Spalletti tengono le redini del gioco, la squadra di Gasperini, invece, si difende con ordine. Al 40′ arriva l’occasione più grande per sbloccare il risultato, ma Politano trova ancora Musso sulla sua strada. A inizio ripresa Gasperini mette mano alla formazione con Hojlund che lascia il posto a Muriel. Al 47′ arriva il primo squillo della partita di Osimhen che sfiora un gran gol in rovesciata, ma la sua conclusione è centrale e di facile lettura per Musso. All’ora di gioco si sblocca la gara del Maradona e ci pensa Khvicha Kvaratskhelia: appoggio di Osimhen, poi il georgiano si esibisce in uno slalom gigante ed esplode un destro che non si insacca sotto la traversa senza lasciare scampo a Musso. Dopo la brutta notizia dello stop di Kim, ad un quarto d’ora dalla fine della partita il Napoli trova anche il 2-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo: Elmas batte dalla bandierina, in area stacca Rrahmani che di testa trova l’angolino, non perfetto l’intervento di Musso. Termina così 2-0 al Maradona, il Napoli vince e continua la sua corsa verso lo scudetto portandosi a +18 (momentaneamente) dal secondo posto occupato dall’Inter.

Foto. Instagram Napoli