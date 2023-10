Il Napoli rimonta due gol al Milan nel secondo tempo: Politano e Raspadori (2-2). Espulso Natan

Bella partita al Maradona, un tempo per parte, Napoli-Milan finisce 2-2. Inizio positivo del Napoli, alcune chance per Raspadori, ma al 22′, alla prima occasione, Giroud di testa insacca in rete un ottimo colpo di testa per il vantaggio rossonero. Il Milan prende fiducia, il Napoli si innervosisce. I rossoneri prendono il possesso del gioco e al 31′ colpiscono ancora.

E’ ancora Giroud a colpire e a gelare il Maradona. Il Napoli accusa il doppio colpo, il Milan accellera per approfittare dello sbandamento dei campani. E’ Reijnders ad avere la palla del 3-0, ma la spreca. Un ottimo Milan al Maradona in questi primi 45 minuti. Napoli non pervenuto, fischi del Maradona per Garcia e i suoi uomini.

Nella ripresa, Pioli perde Pulisic, per un problema. Garcia si gioca tre cambi, dentro Olivera, Ostigard e Simeone. Il Napoli cambia faccia. Al 50′, Politano con una grande giocata, semina il panico nella difesa del Milan e calcia forte di sinistro battendo Maignan. E’ il gol dell’1-2. Il Maradona è una bolgia e ci crede. Al 63′, calcio di punizione per gli azzurri. Se ne incarica Raspadori, detro fantastico, che finisce in rete per il 2-2. Rimonta completata per il Napoli.

Pioli a questo punto fa due cambi discutibili, fuori Leao e Giroud. La gara si abbassa di ritmi, sembra trascinarsi verso la fine, ma all’89’, nuovo sussulto, lo regala Natan, che già ammonito commette un fallo su Romero e ottiene il secondo giallo e il conseguente rosso. Il Milan prova nel finale a vincerla. Calabria ha una chance nel recupero, ma colpisce l’esterno della rete. Chance finale anche per il Napoli, che al 95′ con Kvara va vicino al clamoroso 3-2, ma Maignan para sul georgiano.

Finisce così 2-2, rammarico per il Milan, che aveva giocato un grande primo tempo. Il Napoli risolve una gara complicata. In classifica sorridono Inter e Juve. Il Napoli sale a 18, il Milan a 22 a -3 dall’Inter, capolista a 25 punti, a -1 dalla Juve seconda.

Foto: Instagram Raspadori