Il Napoli ricorda Maradona: omaggio emozionante nel quarto anniversario della sua morte

Il 25 novembre rimarrà una data speciale per Napoli e per tutti gli appassionati di calcio. In occasione del quarto anniversario della morte di Diego Armando Maradona, questa mattina una delegazione del Napoli, composta dal presidente Aurelio De Laurentiis, dal tecnico Antonio Conte e dal capitano Giovanni Di Lorenzo, ha reso omaggio al leggendario campione argentino, scomparso nel 2020. Il presidente ha deposto una corona di fiori tra gli applausi dei tifosi presenti. La delegazione azzurra ha scelto uno dei luoghi più simbolici della città per onorare Maradona, con mazzi di fiori sistemati con cura sopra un altarino sotto il celebre murales. L’allenatore Conte, con un gesto di profonda devozione, si è anche inginocchiato per pregare in ricordo dell’irripetibile ‘D10s’ del calcio.