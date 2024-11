Il Napoli resta da solo in testa: Lukaku abbatte il muro di Ranieri, traversa di Dovbyk

Le prime immagini di Napoli-Roma ci offrono l’abbraccio tra Conte e Ranieri, colleghi e storici amici. Stretta di mano anche tra i capitani Di Lorenzo e Pellegrini, fischio d’inizio!

Per tutto il primo tempo, a fare la partita sono i padroni di casa, che costruiscono gioco e tentano l’assalto alla porta romanista. almeno dal punto di vista della costruzione del gioco. C’era da aspettarselo visto il momento delicato della squadra capitolino e la formazione molto conservativa scelta da mister Ranieri per inaugurare questo suo terzo ciclo alla guida della sua squadra del cuore. La prima occasione nitida arriva già al secondo minuto: su cross di Di Lorenzo, Kvara colpisce di testa (non proprio il suo marchio di fabbrica) e spedisce fuori. Al 9′ un pallone mal gestito in area da Cristante si trasforma in un assist per Lukaku, che appoggia all’indietro a McTominay: conclusione che termina fuori di poco. Lo scozzese ci riprova pochi minuti dopo, Svilar chiude la saracinesca. Per Kvaratskhelia altra occasione allo scadere, simile a quella di inizio gara, ma El Shaarawy in ripiegamento rompe i sogni di gloria del georgiano.

Il secondo tempo si apre con due cambi di Ranieri: dentro Baldanzi e Hummels, fuori Pellegrini ed El Shaarawy: è 3-5-2. Ma lo spartito rimane più o meno lo stesso, ma con una differenza: il Napoli trova il gol. Al 54′ infatti sblocca la gara Lukaku, il grande ex della partita, che brucia Hummels e anticipa anche Svilar sull’invito di Di Lorenzo. Responsabilità per Angelino, che si perde il capitano azzurro prima dell’assist vincente. La Roma però risponde subito dopo, prima con un occasione di Baldanzi, poi con una clamorosa traversa di Dovbyk, su calcio piazzato di Angelino. Al 67′ Conte cambia Kvaratskhelia, che esce scuro in volto: al suo posto Neres. Cambio anche per la Roma: fuori Celik e Pisilli, dentro Abdulhamid e Dahl. Esce anche l’uomo che che fino a quel momento stava decidendo la gara, Lukaku. Al suo posto Simeone. La Roma pare aver dato una svolta alla sua gara, che coi cambi pare rivitalizzata. Entra anche Dybala negli ultimi minuti, per provare il tutto per tutto, ma niente da fare. Termina 1-0 per la squadra di Conte, che torna in solitaria in cima alla classifica. Buio pesto per la Roma.

Foto: Instagram Napoli