Il Napoli prosegue la marcia di avvicinamento al Sassuolo: si ferma Ounas, Ghoulam in gruppo

Mattinata di allenamento per il Napoli, che prosegue con la preparazione dell’importante sfida contro il Sassuolo, nel corso della quale i partenopei saranno chiamati a dissolvere le scorie createsi nelle ultime settimane. Ecco quanto reso noto dal club attraverso il proprio sito ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15.

Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partite a tema e situazioni tattiche. Elmas e Lobotka hanno svolto personalizzato in campo. Ounas non si è allenato per sindrome influenzale. Ghoulam ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Foto: Twitter Napoli